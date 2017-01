POL-BI: Handydieb auf frischer Tat ertappt

Bielefeld (ots) - HC/ Bielefeld- Innenstadt-

In den frühen Morgenstunden des Sonntags, den 29.01.2017, stahl ein Dieb einer Bielefelderin am Jahnplatz das Handy aus der Jackentasche. Eine Zeugin bemerkte dies und rief laut. Ein Türsteher hielt den Täter fest.

Gegen 01:30 Uhr stand eine 26-jährige Bielefelderin und ihrer 25-jährigen Begleiterin in einer Personengruppe an der Bushaltestelle am Jahnplatz. Der 25-Jährigen aus Werne fiel eine kleine Gruppe von jungen Männern auf, die sich zwischen die wartenden Personen drängten. Sie beobachtete, dass ein junger Mann der 26-Jährigen in die Manteltasche griff, das Handy des Opfers herauszog und einsteckte. Die Zeugin machte laut darauf aufmerksam. Ein Türsteher der nahe gelegenen Diskothek reagierte sofort und hielt den Jugendlichen fest. In dem Moment ließ der 17-jährige Bielefelder das Handy auf den Boden fallen. Die hinzugerufenen Polizeibeamten nahmen den Täter zur Identitätsfeststellung mit auf die Wache. Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen übergaben sie ihn dem Jugendamt. Ein Strafverfahren ist eingeleitet.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell