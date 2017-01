POL-BI: Messerstecherei an der Herforder Straße

Bielefeld (ots) - MK/ Bielefeld -Innenstadt-

Aufgrund zurückliegender Streitigkeiten stach am Samstag, dem 28.01.2017, ein Mann auf zwei flüchtige Bekannte ein und verletzte sie schwer.

Eine Gruppe von sechs etwa 25-jährigen Männern aus Oelde plante für den Abend einen Kinobesuch in Bielefeld. Als sie gegen 19:40 Uhr zu Fuß im Bereich des Geldautomaten an der Stresemannstraße unterwegs waren, hielt ein dunkler Pkw am Fahrbahnrand der Herforder Straße. Aus dem Fahrzeug stiegen zwei 21- und 22-jährige Männer und griffen die Gruppe direkt an. Dabei zog der 21-jährige ein Messer aus der Tasche, mit dem er auf zwei seiner Opfer einstach. Zeitgleich schlug der andere wahllos auf die Gruppe ein. Direkt im Anschluss stiegen sie wieder in ihr Auto und flüchteten vom Tatort. Ein Streit in der Vergangenheit scheint der Auslöser für die Tat gewesen zu sein. Die beiden Geschädigten (24 und 25 Jahre) erlitten Stichwunden im Bauch- und Armbereich und wurden in Bielefelder Krankenhäusern behandelt. Die beiden polizeilich bislang unbekannten Täter meldeten sich später selbst bei der Polizei. Ein Verfahren wegen Gefährlicher Körperverletzung wurde eingeleitet.

Zeugenhinweise an das Kriminalkommissariat 14 unter 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell