POL-BI: Polizei stellt flüchtigen Verkehrsrowdy im entwendeten Pkw nach kurzer Verfolgung in Heepen

Bielefeld (ots) - Im Rahmen einer polizeilichen Fahndung wurde die Besatzung eines Funkstreifenwagens am Samstagabend, 23:15 Uhr, auf der Altenhagener Straße auf einen silbernen Pkw mit Bielefelder Kennzeichen aufmerksam, der im Ortteil Heepen kurz zuvor eine Verkehrsgefährdung in einem Kreisverkehr begangen hatte. Dem Fahrer wurden deutliche Anhaltezeichen gegeben. Er beschleunigte daraufhin aber den von ihm gesteuerten Daimler Benz der C-Klasse und flüchtete mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit unter Mißachtung mehrere LZA mit weiteren Verkehrsgefährdungen. Der Fahrer konnte aber der aufmerksam gewordenen Polizeistreife nicht entkommen und kurze Zeit später noch im Ortsteil Heepen, Meyer-zur-Müdehorst-Weg, gestellt werden. Der offensichtlich unter BTM-Einfluß stehende 30 Jahre alte Fahrer wollte anfänglich das Fahrzeug nicht verlassen. Da die Gefahr bestand, dass der Fahrer wieder anfuhr und Einsatzkräfte in Gefahr brachte, wurde die Seitenscheibe eingeschlagen und die Person vorläufig festgenommen. Der Daimler Benz wurde sichergestellt. Wie sich bei der Überprüfung schnell herausstellte, gehört er nicht dem festgenommenen Fahrer, sondern stammt aus einer Fahrzeugkomplettentwendung von letzten Freitag im Bereich Bielefeld Sennestadt. Dem Beschuldigen wurde eine Blutprobe entnommen, da der Verdacht der Einnahme von Betäubungsmitteln bestand. Ob er auch der eigentliche Fahrzeugentwender ist, muss jetzt durch die weiteren Ermittlungen geklärt werden.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell