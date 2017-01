POL-BI: Polizei sucht Fußgänger und Zeugen in Brake

Bielefeld (ots) - MK / Bielefeld / Brake - Nach einer Begegnung zwischen einem Renault und einem Fußgänger mit einer gelben Tüte soll am Donnerstag, 26. Januar 2017, auf der Husumer Straße ein Schaden an dem fahrenden Pkw entstanden sein.

Gegen 14:50 Uhr fuhr eine 40-jährige Autofahrerin aus Minden auf der Husumer Straße in Richtung Stedefreunder Straße. An der Einmündung Staudenweg kam ihr ein Mann auf dem Gehweg in Richtung Engersche Straße entgegen. Als sie auf Höhe des Fußgängers war, habe sie einen lauten Knall im hinteren rechten Bereich ihres schwarzen Renault Clio bemerkt. Weil der Mann aggressiv gewirkt habe, sprach die 40-Jährige ihn nicht an. Einige Meter weiter stoppte sie und sah eine Beule und einen Lackschaden an der Hintertür unterhalb des Fensters. Der Mann sei in Richtung des Rendsburger Wegs fortgegangen. Die Renault-Fahrerin kümmerte sich zunächst um ihr Kind, das im Auto saß. Im Anschluss fuhr sie zum Polizeibüro in Brake und schilderte einem Polizisten den Vorfall.

Die Beschreibung des Fußgängers:

Männlich, ungefähr 30 Jahre alt, circa 170 cm groß, mit untersetzter Figur und kurzen braunen Haaren. Er trug eine Jogginghose und in der rechten Hand eine gelbe Tüte mit einem unbekannten, schwerem Inhalt.

Die Polizei bittet um Hinweise unter:

Polizeipräsidium Bielefeld / Kriminalkommissariat 14 / 0521 / 545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell