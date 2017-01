POL-BI: Angestellte eines Supermarktes erkennt flüchtigen Brillendieb wieder

Bielefeld (ots) - HC/ Bielefeld-Innenstadt-

Am Donnerstag, den 26.01.2017, stahl ein Dieb in einem Lebensmitteldiscounter an der Detmolder Straße eine hochwertige Brille. Eine Mitarbeiterin erkannte den flüchtigen Dieb in der Stadtbahn wieder.

Gegen 19:00 Uhr bemerkte eine Angestellte eines Geschäftes an der Detmolder Straße einen Mann, der eine Brille entwendete. Der Dieb entkam mit dem Diebesgut. Als die Zeugin wenig später in die Stadtbahn Linie 2 in Richtung Innenstadt einstieg, erkannte sie unter den Fahrgästen den Dieb. Sie benachrichtigte die Polizei und teilte den Beamten mit, dass der Täter an der Haltestelle Landgericht ausstieg.

Hier trafen die Polizisten auf den 24-jährigen Bielefelder. Sie stellten die Personalien des polizeibekannten Täters fest und brachten den aggressiven Dieb ihn das Polizei-Gewahrsam. Freitagmorgen konnte er die Polizeiwache verlassen. Ein Strafverfahren wegen Diebstahl ist eingeleitet.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell