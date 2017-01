POL-BI: Auffahrunfall auf der A 33 führt zu zusätzlichen Staus im Berufsverkehr

Bielefeld (ots) - AR/Bielefeld / BAB A 33 - Am Freitag, 27.01.2017, gegen 07:24 Uhr, übersah ein 17-jähriger Opel Corsa Fahrer aus Paderborn auf der A 33 das Stauende zwischen den Anschlussstellen Bielefeld-Senne und Bielefeld-Zentrum. Der 17-jährige, der die Berechtigung hat mit seinem Pkw alleine zur Arbeitsstelle und Berufsschule zu fahren, erkannte auf der linken Fahrspur den Stau vor sich zu spät und kollidierte mit einem Pkw, der dann wiederum weitere Fahrzeuge aufeinander schob. In dieser Kettenreaktion wurden insgesamt sieben Fahrzeuge beschädigt. Zwei Fahrzeugführerinnen im Alter von 27 und 25 Jahren, beide aus dem Bereich Paderborn, mussten leichtverletzt einem Krankenhaus zugeführt werden. Es entstand ein Sachschaden von ca. 30.000 Euro. Vier Fahrzeuge waren so stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Durch diesen Unfall kam es zu einer erheblichen Staubildung auf der A 33 in Fahrtrichtung Bielefeld-Innenstadt, der sich erst gegen 10:00 Uhr aufgelöst hatte.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell