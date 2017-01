POL-BI: Zwei verletzte nach Auffahrunfall durch Ablenkung

Bielefeld (ots) - Am Donnerstag, gegen 14:15 Uhr, kam es zu einem Auffahrunfall auf der Herforder Straße in Fahrtrichtung Herford kurz vor der Ampelanlage Milser Straße. Ein 32-jähriger Bielefelder übersah einen verkehrsbedingten Rückstau und fuhr mit seinem Renault ungebremst auf das Stauende auf. Durch den Aufprall wurden zwei weitere Fahrzeuge aufeinander geschoben. Der Fahrer des Renaults blieb unverletzt. Von den Insassen der anderen verunfallten Fahrzeuge, mussten zwei Personen mit dem Verdacht eines HWS-Traumas, jeweils einem Bielefelder Krankenhaus zugeführt werden. Ein Pkw war, aufgrund der starken Beschädigung, nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Es entstand insgesamt ein Sachschaden von 20.000 EUR. An der Unfallörtlichkeit kam es zu einer 90-minütigen Beeinträchtigung des Verkehrs. Nach aktuellem Ermittlungsstand wurde der Unfallverursacher durch die Bedienung seines Radios vom Verkehr abgelenkt. In diesem Zusammenhang, weißt die Polizei auf die Kampagne "Lenk dich nicht app" hin.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell