POL-BI: Anwohner schlägt Einbrecher in die Flucht

Am Mittwoch, den 25.01.2017, versuchte ein Mann in ein Mehrfamilienhaus an der Straße Am Großen Holz einzudringen. Ein Anwohner sprach ihn an und schlug ihn in die Flucht.

Um 11:00 Uhr bemerkte ein 37-jähriger Anwohner einen Mann, der versuchte gewaltsam die Haustür eines Mehrfamilienhauses an der Straße Am Großen Holz zu öffnen. Als der Zeuge ihn ansprach, gab der Mann vor, einen Kumpel besuchen zu wollen. Auf Nachfrage konnte er dessen Namen nicht benennen.

Der Angesprochene drehte sich um und ging um das Haus. Der Anwohner folgte ihm und sah, dass der Mann nun mit einer Stange in den Kellereingang ging. Als der Zeuge ihn wieder ansprach, entfernte sich der Täter mit einem Fahrrad in Richtung Park.

Der etwa 30 jährige Mann soll Osteuropäer, 190 cm groß und dünn sein. Er trug dunkle ungepflegte Haare, dunkle Bekleidung, ein schwarz/weiß gestreiftes Tuch um den Hals und eine schwarze Umhängetasche.

Zeugenhinweise nimmt das Kriminalkommissariat 12 unter 0521/545-0 entgegen.

