POL-BI: Diebe brechen über Nacht vier Pkw auf

Bielefeld (ots) - MK / Bielefeld / Mitte / Heepen / Ubbedissen - In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch, 25. Januar 2017, stahlen Unbekannte in drei Stadtteilen Lenkräder und Fahrzeugentertainmentsysteme aus vier BMW.

Zwei Tatorte lagen in Ubbedissen an der Linnenstraße, in Höhe der Pyrmonter Straße. Zwischen 18.45 Uhr und 08:00 Uhr brachen der oder die Täter einen BMW X5, einer 45-jährigen Bielefelderin, auf. Bei einem 5er BMW, eines 62-Jährigen aus Börnsen, zerstörten sie ebenfalls eine Scheibe, um in den Innenraum zu gelangen. Dies geschah zwischen 20:00 Uhr und 04:00 Uhr. Aus beiden Fahrzeugen bauten die Diebe die festinstallierten Navigationssysteme und Airbags - inklusive der Lenkräder - aus.

In der Straße Heeperholz schlugen unbekannte Täter, in Höhe der Einmündung der Emdener Straße, eine Scheibe eines 1er BMW ein. Sie stahlen das Lenkrad und das Entertainmentsystem mit einem Autoradio und einem Navigationsgerät. Der BMW des 46-Jährigen aus Osnabrück stand zwischen 20:00 Uhr und 08:45 Uhr an der Straße.

Ein 26-jähriger Bielefelder stellte seinen 1er BMW zwischen 23:00 Uhr und 07:30 Uhr am Schelpmilser Weg, in Nähe der Stadtbahnunterführung, ab. Er entdeckte, dass sein Lenkrad und sein Unterhaltungssystem fehlten. Polizeibeamte erkannten keine sichtbaren Aufbruchspuren an dem BMW.

Die Schäden, die durch den gewaltsamen Ausbau und den Diebstahl der Fahrzeugteile entstanden sind betragen mehrere Tausend Euro.

Die Polizei fragt:

Wer kann Hinweise zu den PKW-Aufbrüchen geben?

Polizeipräsidium Bielefeld / Kriminalkommissariat 12 / 0521 / 545-0

