POL-BI: Verkehrsunfall mit zwei leichtverletzten Personen auf der BAB2, in Höhe Bad Oeynhausen

Bielefeld (ots) - Am 25.01.2017, kam es gegen 18:30 Uhr, auf der A 2, in Fahrtrichtung Hannover, im Autobahnkreuz Bad Oeynhausen, zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw, bei dem beide Fahrzeugführer leicht verletzt wurden. Ein 41-jähriger Pkw Fahrer aus den Niederlanden befuhr die Parallelfahrbahn des Autobahnkreuzes Bad Oeynhausen. Ein 21-jähriger Pkw Fahrer aus Bad Oeynhausen befuhr im Autobahnkreuz Bad Oeynhausen die Tangente aus Richtung Vlotho kommend, auf die Parallelfahrbahn in Fahrtrichtung Hannover. Im Bereich der Einfädelungsspur verlor der 21-jährige Pkw-Fahrer aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug, schleuderte über die Parallelfahrbahn und touchierte dabei den Pkw des 41-jährigen Niederländers. Dieser drehte und überschlug sich und kam anschließend,auf dem Dach liegend, zum Stillstand. Der 41-jährige Niederländer konnte sich aus eigener Kraft aus dem Pkw befreien. Die Fahrzeuge der beiden Unfallbeteiligten waren nicht mehr fahrbereit und wurden von einem Abschleppdienst von der Autobahn entfernt. Die beiden Pkw-Fahrer wurden leicht verletzt und in nahe gelegene Krankenhäuser eingeliefert. Für ca. eine Stunde wurde die Parallelfahrbahn des Autobahnkreuzes Bad Oeynhausen gesperrt. Aufgrund der Sperrung kam es zu geringfügigen Verkehrsbeeinträchtigungen auf der BAB30 in Fahrtrichtung Hannover und auf der B514 in Fahrtrichtung Osnabrück.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell