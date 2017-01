POL-BI: Polizei sucht Zeugen zu einem Verkehrsunfall

Bielefeld (ots) - MK / Bielefeld / Mitte - Für die Polizei ist bislang unklar, welcher Pkw am Dienstag, 24. Januar 2017, ein rotes Ampelsignal missachtete und einen Unfall auf der Herforder Straße verursachte.

Gegen 11:50 Uhr fuhr eine 81-Jährige aus Enger auf der Herforder Straße in Richtung Innenstadt. Sie bog an der Ampelkreuzung nach rechts in den Sattelmeyerweg ab. Dort wendete sie mit ihrem blauen Opel Corsa und beabsichtigte, nach links auf die Herforder Straße zu fahren.

Zeitgleich war ein 40-Jähriger Herforder mit seinem weißen Citroen Nemo auf dem rechten Fahrstreifen der Herforder Straße stadteinwärts unterwegs. Trotz eines Ausweichversuchs stieß der Citroen-Fahrer in dem Kreuzungsbereich mit seiner rechten Fahrzeugfront in die Fahrerseite des Opel Corsa.

Die 81-Jährige und der 40-Jährige blieben unverletzt. Polizeibeamte halfen die erheblich beschädigten Pkw von der Straße zu schieben. Die beiden Autofahrer kümmerten sich nach der Unfallaufnahme um den Abtransport ihrer Fahrzeuge. Die Beamten schätzten den Sachschaden auf 10.000 Euro.

Weil beide Fahrer angaben, bei grünem Ampellicht gefahren zu sein, fragt die Polizei:

Wer kann Hinweise zu dem Verkehrsunfall geben?

Polizeipräsidium Bielefeld / Verkehrskommissariat 1 / 0521 / 545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell