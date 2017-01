POL-BI: Vorfahrtsstreit endet mit Faustschlag

Bielefeld (ots) - MK/ Bielefeld -Lämershagen-

Ein Streit um eine Engstelle am Wandweg in Bielefeld gipfelte am Dienstag, dem 24.01.2017, in einer handgreiflichen Auseinandersetzung.

Ein 20-jähriger Bielefelder fuhr gegen 17:45 Uhr von seiner Wohnanschrift am Wandweg in Richtung Lämershagener Straße. Kurz vor der Einmündung kam ihm im Bereich einer Engstelle ein anderes Fahrzeug entgegen. Als beide sich nicht zum Zurücksetzen durchringen konnten, folgte ein verbales Wortgefecht. Als Folge dessen stieg der etwa 70-jährige Täter aus seinem Fahrzeug und schlug dem Geschädigten mit der Faust durch das geöffnete Seitenfenster ins Gesicht. Ein hinzueilender Nachbar entschärfte die Situation: der Täter setzte sein Fahrzeug zurück und ließ seinen Widersacher passieren. Das Opfer blieb unverletzt.

Zeugenhinweise an das Kriminalkommissariat 14 unter 0521/545-0

