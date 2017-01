POL-BI: Trickbetrüger bei zwei Rentnerinnen erfolglos

Bielefeld (ots) - HC/ Bielefeld-Schildesche/ Innenstadt-

Am Dienstag, den 24.01.2017, gaben sich Betrüger telefonisch gegenüber Bielefeldern als Verwandte aus. Sie scheiterten an den gewitzten Rentnern.

Gegen 16:00 Uhr rief eine Frau ein Ehepaar an der Beethovenstraße an und gab sich als eine Verwandte aus. Sie fragte die 68-jährige Angerufene, ob sie wisse, wer am Telefon sei. Die Täterin verwickelte die Bielefelderin in ein allgemeines Gespräch. Anschließend bat sie um eine größere Summe Bargeld und gab vor, bei ihrer Bank Probleme mit ihrer Geldabhebung zu haben. Als die Rentnerin antwortete, dass sie keine so großen Geldbeträge abheben könne, versuchte die Täterin den Druck zu erhöhen. Daraufhin beendete die Bielefelderin das Gespräch und rief die Polizei.

Um 16:30 Uhr erhielt eine 80-jährige Bielefelderin im Grasweg einen Anruf. Die Anruferin gab vor, die Großnichte der Frau zu sein und einen mehrstelligen Bargeldbetrag zu benötigen. Die vermeintliche Großnichte beabsichtigte, mit der Angerufenen zusammen zur Bank zu gehen, um das Geld abzuheben. Die Rentnerin schöpfte jedoch Verdacht. Daraufhin beendete die Täterin das Gespräch.

Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 13 unter 0521-545-0 entgegen.

