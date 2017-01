POL-BI: Streit um Zigaretten endet im Raub

Bielefeld (ots) - MK/ Bielefeld -Innenstadt-

Am Dienstag, dem 24.01.2017 um 22:45 Uhr überfiel ein Mann einen Bielefelder. Er würgte sein Opfer und entwendete dessen Schal.

Der 24-Jährige traf im Ravensberger Park auf einen ihm unbekannten Mann. Er gab ihm auf Nachfrage eine Zigarette und beide gingen gemeinsam durch die Webereistraße in Richtung Innenstadt. In der Brunnenstraße kam es zu Unstimmigkeiten über ein Feuerzeug; außerdem sollte das Opfer weitere Zigaretten aushändigen. Anschließend brachte der etwa 170-185 cm große Mann sein Opfer im Schwitzkasten zu Boden und zwang ihn, seine Taschen zu leeren. Er nahm sich den Schal des Geschädigten und entfernte sich zu Fuß in Richtung Rathaus. Der Bielefelder blieb unverletzt. Der flüchtige Täter war mit einer hellen Jacke und einer Baseball-Kappe bekleidet.

Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 14 unter 0521/545-0 entgegen.

