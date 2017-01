POL-BI: Einbruch in Handwerksgeschäft

Bielefeld (ots) - MK / Bielefeld / Hillegossen - Unbekannte Einbrecher zerstörten am Dienstag, 24. Januar 2017, eine Scheibe eines Marken-Stores für Handwerksmaschinen und stahlen die Auslage.

Ein 30-jähriger Anwohner informierte die Polizei über einen Einbruch in ein Geschäft an der Einmündung Bielitzer Straße und Obere Hillegosser Straße. Er hatte die Alarmanlage bemerkt. Polizeibeamte fahndeten im Umfeld des Tatorts ergebnislos nach den Einbrechern. Die Täter hatten gegen 00:20 Uhr einen Gullideckel an der Oberen Hillegosser Straße ausgehoben und in ein Fenster des Geschäfts geworfen. In Fensternähe sammelten sie Handwerksmaschinen ein. Aufgrund des Gewichts der elektrischen Maschinen geht die Polizei davon aus, dass der oder die Täter ein Fahrzeug benutzten, um die Beute abzutransportieren. Sie entkamen unerkannt. Während der Tatortaufnahme stand die genaue Anzahl der entwendeten Arbeitsgeräte und die Schadenssumme noch nicht fest.

Die Polizei bittet um Hinweise zu dem Einbruch unter:

Polizeipräsidium Bielefeld / Kriminalkommissariat 12 / 0521 / 545-0

