POL-BI: Einbrecher flüchtet ohne Beute

Bielefeld (ots) - HC/ Bielefeld-Jöllenbeck-

Am Dienstag, den 24.01.2017, brach ein Täter einen Einbruch in ein Reihenhaus an der Straße Hauptmannsfeld ab. Das Gebäude wird derzeit renoviert.

Gegen 00:45 Uhr schlug der Einbrecher die Terrassentür an einem Reihenendhaus an der Straße Hauptmannsfeld ein und stieg in die Wohnung. Offensichtlich bemerkte er nun, dass das Haus zum Teil leer stand und trat ohne Diebesgut die Flucht an.

Ein 42-jähriger Nachbar hörte das Klirren der Scheiben und anschließend einen metallischen Gegenstand zu Boden fallen. In der Ferne sah er den Schatten einer Person weglaufen. Er meldete dies telefonisch der Polizei. Die Beamten fanden im Hauptmannsfeld die beschädigte Terrassentür vor. Eine Fahndung nach dem Täter verlief negativ.

Zeugenhinweise nimmt das Kriminalkommissariat 12 unter 0521-545-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell