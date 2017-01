POL-BI: Körperverletzung am Jahnplatz

Bielefeld (ots) - MK/ Bielefeld -Innenstadt-

Am Samstag, dem 21.01.2017 um 03:20 Uhr schlug ein unbekannter Täter einem 23-jährigen Mann ins Gesicht. Das Opfer verneinte zuvor die Herausgabe von Zigaretten.

In der Nacht auf Samstag hielt der Geschädigte sich mit einigen Freunden am Jahnplatz, in der Nähe des dortigen Schnellrestaurants, auf. Es kam zu einem Aufeinandertreffen mit einer weiteren 5-köpfigen Gruppe junger Männer im Alter zwischen 20 und 25 Jahren. Eine der Personen fragte nach Zigaretten. Der junge Bielefelder erhielt unvermittelt einen Faustschlag ins Gesicht, nachdem er die andere Gruppe aufgefordert hatte, sich zu entfernen. Das Opfer erlitt eine Platzwunde an der Lippe. Der etwa 170-180 cm große Täter trug eine graue Wollmütze. Er und seine Begleiter konnten unerkannt entkommen.

Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 14 unter 0521/545-0 entgegen.

