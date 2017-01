POL-BI: Betrunkener Fahrradfahrer bei Verkehrsunfall verletzt

Bielefeld (ots) - HC/ Bielefeld-Senne-

Am Freitag, den 20.01.2017, kam es an der Paderborner Straße zu einem Verkehrsunfall mit einem alkoholisierten Fahrradfahrer. Der Bielefelder verletzte sich leicht.

Um 20:20 Uhr befuhr ein 27-jähriger Bielefelder mit seinem Herrenrad ohne funktionstüchtige Beleuchtung den Radweg der Paderborner Straße in Fahrtrichtung Paderborn. In Höhe der Abfahrt der Bundesautobahn 2 querte er die dortige Fußgängerfurt bei Rotlicht. Dabei kam es zu einem Zusammenstoß mit dem Toyota einer 45-jährigen Bielefelderin. Diese befuhr die Abfahrt der A2 aus Richtung Hannover kommend und bog bei Grünlicht nach rechts ab. Bei dem Verkehrsunfall erlitt der Radler leichte Verletzungen an einem Oberschenkel.

Bei der Unfallaufnahme nahmen die eingesetzten Polizeibeamten Alkoholgeruch bei dem Fahrradfahrer wahr. Nachdem ein Alcotest positiv verlief, entnahm ihm ein Arzt auf der Polizeiwache eine Blutprobe.

An dem Fahrrad entstand Totalschaden, an dem Toyota Sachschaden in Höhe von circa 5000 Euro. Ein Abschleppunternehmen schleppte den Wagen ab.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell