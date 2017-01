POL-BI: Spirituosen bei Einbruch entwendet

Bielefeld (ots) - MK/ Bielefeld -Innenstadt-

Am Samstag, dem 21.01.2017, kam es zu einem Einbruch in eine Bar an der Karl-Eilers-Straße in Bielefeld. Entwendet wurden ausschließlich hochwertige Alkoholika.

Der Geschäftsführer verschloss nach Geschäftsschluss am frühen Samstagmorgen gegen 03:30 Uhr die in einem Hinterhof befindliche Bar. Um 10:30 Uhr fiel Angestellten eine zerbrochene Flasche im Bereich der Theke auf. Offensichtlich brachen die unbekannten Täter eine durch ein Zelt verdeckte Tür auf und verschafften sich so Zutritt ins Innere. Die Einbrecher hatten es dabei auf ca. 15 teils hochwertige Raki-, Rum- und Whiskyflaschen abgesehen. Der Wert des Diebesgutes ist noch nicht bekannt.

Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 12 unter 0521/545-0 entgegen.

