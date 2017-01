POL-BI: Ladendetektiv mit Bierflasche bedroht

Bielefeld (ots) - MK/ Bielefeld -Gadderbaum-

Am Freitag, dem 20.01.2017 bedrohte ein Ladendieb den Detektiv mit der zuvor entwendeten Bierflasche. Er musste im Polizeigewahrsam ausnüchtern.

Gegen 16:45 Uhr kam es zu einem Raubdelikt in einem Supermarkt an der Artur-Ladebeck-Straße Ecke Quellenhofweg. Dem Ladendetektiv fiel ein 46-jähriger Mann auf, welcher eine Bierflasche in seine Jackentasche steckte und das Geschäft verlassen wollte. Bei dem Versuch den Täter festzuhalten, riss dieser sich los und bedrohte den Detektiv mit der Bierflasche. Der alkoholisierte Mann flüchtete in Richtung Tankstelle und der Bedrohte verfolgte ihn. Auf dem Parkplatz sprach er eine zufällig vor Ort befindliche Streifenwagenbesatzung an, die den Täter festhielt. Die Beamten fanden in der Jacke des Diebes eine weitere Bierflasche. Sie brachten den polizeibekannten Bielefelder ins Polizeigewahrsam, da er sich weigerte, das Gelände zu verlassen.

Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 12 unter 0521/545-0 entgegen.

