POL-BI: Ladendieb geht in Haft

Am Freitag, den 20.01.2017, erwischte ein Detektiv einen Ladendieb in einem Geschäft an der Bahnhofstraße Ecke Arndtstraße. Gegen den Dieb erging ein Haftbefehl.

Gegen 18:20 Uhr, fiel dem Ladendetektiv eines Kaufhauses an der Bahnhofstraße ein 27-jähriger Dieb auf. Der Täter nahm mehrere Kleidungsstücke und betrat eine Umkleidekabine. Wenig später verließ er die Kabine ohne die Sportkleidung bei sich zu haben. Als er das Kaufhaus verließ, hielt der Ladendetektiv ihn fest. In seinem Rucksack fand der Sicherheitsbeamte zwei Trainingsjacken und zwei T-Shirts im Wert von 270 Euro. Die hinzugerufenen Polizeibeamten nahmen den wohnungslosen Täter fest. Sie führten ihn am Samstag, den 21.01.2017 einem Richter vor, der einen Haftbefehl erließ.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell