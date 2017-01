POL-BI: Zahlreiche Pkw an Autohaus beschädigt

Bielefeld (ots) - MK / Bielefeld / Brackwede - Am vergangenen Wochenende wurden in der Zeit zwischen Samstag, 14. Januar 2017, und Montag, 16. Januar 2017, 11 Gebrauchtwagen am Stadtring beschädigt. Das Autohaus bietet für Hinweise, die zur Ergreifung der Täter führen eine Belohnung von 1.000 Euro.

Ein 29-jähriger Autohändler meldete sich am Montagmorgen bei der Polizei. Insgesamt waren 11 Pkw auf seiner Verkaufsfläche am Stadtring, gegenüber der Einmündung Erwitter Straße, zerkratzt worden. Im Rahmen eines Verkaufsgesprächs mit einem Kunden fielen die Lackschäden an den Autos der Marken Ford, Dacia und Renault auf. Der Autohändler grenzte den Tatzeitraum zwischen Samstag 17:00 Uhr und Montag 15:30 Uhr ein. Die Sachschäden an den Karosserien werden auf mehrere Zehntausend Euro geschätzt.

Das Autohaus lobt 1.000 Euro für Informationen, die zur Ermittlung des Täters oder der Täter führen, aus. Über die Zuerkennung und eventuelle Verteilung der Belohnung wird unter Ausschluss des Rechtsweges entschieden. Diese Belohnung ist ausdrücklich zur Auszahlung an Privatpersonen und nicht für Beamte bestimmt, zu deren Berufspflichten die Verfolgung strafbarer Handlungen gehören.

Die Polizei bittet um Hinweise zu den Sachbeschädigungen unter:

Polizeipräsidium Bielefeld / Kriminalkommissariat 12 / 0521 / 545-0

