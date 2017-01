POL-BI: Zwei Kombilimousinen gestohlen

Bielefeld (ots) - MK / Bielefeld / Stieghorst - Zwei Audi A 6 sind in der Nacht zu Freitag, 20. Januar 2017, am Lipper Hellweg und Am Siebrassenhof gestohlen worden.

Zwischen Donnerstag - 18:00 Uhr - und Freitag - 07:15 Uhr - parkte eine 33-jährige Bielefelderin ihren Audi A 6 Kombi an der Straße Am Siebrassenhof. In dieser Zeit öffneten unbekannte Täter den grauen Audi und flüchteten mit dem Pkw.

Ein 51-jähriger Besitzer hatte seinen Audi am Donnerstag gegen 21:00 Uhr zuletzt am Lipper Hellweg, in Höhe in der Einmündung Alter Dreisch, gesehen. Der silbergraue Kombi stand am Freitag gegen 04:12 Uhr nicht mehr am Abstellort. Die Täter entkamen unerkannt mit dem A 6 Allroad Quattro und einem schwarzen iPhone 5, das in dem Pkw lag.

Die Polizei fragt, wer kann Hinweise zu den entwendeten Fahrzeugen geben?

Polizeipräsidium Bielefeld / Kriminalkommissariat 12 / 0521 / 545-0

