POL-BI: Einbrüche in Büros und Lagerhalle

In der Nacht von Mittwoch, den 18.01.2017, 19:00 Uhr, auf Donnerstag, den 19.01.2017, brachen ein oder mehrere Täter in zwei Büros und eine Lagerhalle ein. Sie erbeuteten Bargeld.

Donnerstagmorgen gegen 08:15 Uhr meldete der Besitzer einer Kfz-Werkstatt von der Eckendorfer Straße, zwischen Hallenstraße und der Straße An der Pottenau gelegen, einen Einbruch. Die Täter brachen in das Bürogebäude der Werkstatt ein und durchsuchten die Räume. Aus einem Kaffeeautomaten erbeuten sie Bargeld.

Gegen 08:20 Uhr meldete der Inhaber eines Gebrauchtwagenhandels am Stadtholz den Einbruch in einen Büro-Container. Auf dem Gelände am Stadtholz Höhe der Straße Werkering rissen Einbrecher, an dem hintersten von mehreren Containern, die Jalousien an zwei Fenster herunter. Sie stiegen durch die Fenster in den Container ein und durchsuchten die zwei Räume. Mit Münzgeld traten die Täter unerkannt die Flucht an.

Gegen 08:40 Uhr bemerkten Mitarbeiter einer Firma eine beschädigte Scheibe an einer Lagerhalle an der Straße Am Stadtholz Ecke Werkering. Einbrecher kletterten über den Zaun auf das Gelände und brachen in die leere Halle ein. Ohne Beute traten sie die Flucht an.

Zeugenhinweise nimmt das Kriminalkommissariat 12 unter 0521-545-0 entgegen.

