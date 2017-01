POL-BI: Gestohlenes Handy aufgetaucht

Bielefeld (ots) - MK / Bielefeld / Mitte - Bei einer Kontrolle von zwei Männern fanden Polizeibeamte am Mittwoch, 18. Januar 2017, Drogen und ein Mobiltelefon, dass im April 2015 bei einem Diebstahl erbeutet wurde.

Zwei Männer interessierten sich gegen 19:00 Uhr an der Schildescher Straße für Haustüren und Hinterhöfe. Polizeibeamte stoppten die beiden in Höhe der Einmündung Sudbrackstraße.

Auf der Suche nach Einbruchswerkzeugen fanden Beamte bei einem Verdächtigen ein weißes iPhone S4. Bei der Überprüfung stellten sie fest, dass das Handy einer 32-Jährigen aus Harsewinkel gestohlen wurde. Sie hatte es am 27. April 2015 im Handschuhfaches ihres VW Touran aufbewahrt und den Pkw in einem Parkhaus an der Jöllenbecker Straße abgestellt. Dem Argument des 44-Jährigen Mannes aus Borgholzhausen, dass er das Telefon gefunden habe, schenkten die Beamten wenig Glauben. Sie stellten es sicher und zeigten den Mann an.

Bei dem 22-jährigen Begleiter aus Bielefeld entdeckten die Polizisten ein kleines Päckchen mit Heroin und Utensilien zum Drogenkonsum. In einer Plastiktüte transportierte er eine neue, ungetragene Jacke eines namhaften Modelabels. Der polizeibekannte 22-Jährige konnte nicht glaubwürdig nachweisen, dass es sich um sein Eigentum handelte. Die Beamten stellten die Jacke und das Betäubungsmittel sicher und der 22-Jährige erhielt eine Strafanzeige.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell