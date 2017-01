POL-BI: Täter mit Enkeltrick erfolgreich

Bielefeld (ots) - HC/ Bielefeld-Dalbke-

Am Mittwoch, den 18.01.2017, gab sich ein Betrüger telefonisch gegenüber einem Ehepaar in der Straße Am Brakenbrink als Enkel aus. Ein vermeintlicher Kurier holte Geld ab.

Als gegen 10:10 Uhr das Telefon eines Ehepaars an der Straße Am Brakenbrink klingelte, nahm die 85-jährige Bielefelderin das Gespräch entgegen. Der Anrufer täuschte vor, der Neffe des Paares zu sein und Geld zu benötigen. Der 88-jährige Ehemann übernahm das Gespräch. Der Täter fragte ihn nach viel Geld. Ein Kurier einer Bank würde das Geld abholen. Nach dem Telefonat scheiterte der Versuch des Opfers bei dieser Bank Angestellte zu erreichen.

Gegen 11:30 Uhr erschien der vermeintliche Kurier an der Wohnungstür des Paares, um das Geld abzuholen. Der Ehemann fragte ihn zunächst nach seinem Ausweis. Der Täter gab vor, diesem im Auto vergessen zu haben. Nachdem das Opfer dem Betrüger einen Umschlag mit Geld überreichte, ließ er sich den Erhalt des Geldes quittierten. Anschließend verschwand der Täter mit dem Geld.

Einige Zeit später riefen die Bielefelder den Neffen an und erfuhren, dass dieser sie nicht angerufen und um Geld gebeten hatte. Sie erstatteten eine Anzeige bei der Polizei.

Der Kurier soll ungefähr 30 bis 40 Jahre alt und circa 175 cm groß sein. Vermutlich handelte es sich um einen Deutschen.

Zeugenhinweise nimmt das Kriminalkommissariat 13 unter 0521-545-0 entgegen.

