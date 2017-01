POL-BI: Polizei sucht Zeugen nach Verkehrsunfall

Bielefeld (ots) - KL/ Bielefeld/ Heepen- Am Dienstagabend, 17.02.2017, beschädigte ein unbekannter Autofahrer einen geparkten Mercedes in der Straße An den Eichen. Der Fahrer oder die Fahrerin entfernte sich vom Unfallort, ohne sich bei der Polizei zu melden.

Eine 49-jährige Autofahrerin parkte ihre silberne Mercedes C-Klasse gegen 18:30 Uhr am Fahrbahnrand in Höhe Hausnummer 22. Als sie um 20:15 Uhr zum Fahrzeug zurückkam, bemerkte die Bielefelderin frische Kratzer und Beulen in der Fahrertür.

Die hinzugerufene Polizei vermutet, dass der massive Schaden durch einen Anhänger oder einen kleineren LKW verursacht worden ist.

Wer Hinweise zum Fahrer oder dem Fahrzeug geben kann, meldet sich bitte unter der 0521/545-0 beim Verkehrskommissariat 1.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell