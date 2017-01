POL-BI: Vermeintlicher Mitarbeiter einer Fernsehgesellschaft stiehlt Geldbörse

Bielefeld (ots) - HC/ Bielefeld-Innenstadt-

Am Dienstag, den 17.01.2017, täuschte ein Betrüger in der Alfred-Bozi-Straße einen Gastwirt. Er erbeutete Bargeld.

Gegen 17:00 Uhr betrat ein Mann das Restaurant an der Alfred-Bozi-Straße und gab gegenüber dem 67-jährigen Gastronom vor, Mitarbeiter einer Fernsehgesellschaft zu sein. Der Täter verwickelte das Opfer in ein Gespräch. Während der Wirt Kunden bediente und dazu den Tresen verließ, nutzte der Dieb die Zeit, um die hinter der Theke liegende Kellner-Börse an sich zu nehmen. Als der Bielefelder zurückkehrte, gab der Täter vor, Kabel holen zu müssen. Erst als der vermeintliche Mitarbeiter des Medienkonzerns nicht zurückkehrt, bemerkte der Gastwirt den Diebstahl.

Das Opfer beschreibt den Betrüger als ungefähr 25 bis 30 Jahre alt, circa 185 cm groß, bekleidet mit Sweater, Jeans und Mütze.

Zeugenhinweise nimmt das Kriminalkommissariat 14 unter 0521-545-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell