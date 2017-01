POL-BI: Nachtrag zu: Radfahrer auf der OWD Brücke bedrängt

Bielefeld (ots) - KL/ Bielefeld/Mitte- Nachdem fünf Männer Montagabend, 16.01.2017, einem 32-Jährigen das Fahrrad auf der OWD Brücke am Boulevard raubten, wurden sie kurz nach der Tat von der Polizei ermittelt und vorläufig festgenommen. Zwei Zuwanderer aus Bielefeld gingen dafür am Dienstag in Haft.

Das Quintett hatte am Montagabend einem Radfahrer erst das Fahrrad entrissen, ihn anschließend beleidigt und mehrfach geschlagen. Der Geschlagene konnte sich das Fahrrad zurückholen und einen Streifenwagen, der sich in der Nähe befand, über den Vorfall informieren. Die fünf Tatverdächtigen aus Oerlinghausen und Bielefeld wurden auf das Polizeipräsidium transportiert und vernommen. Drei Zuwanderer aus Oerlinghausen im Alter von 17 und 18 Jahren durfte das Präsidium anschließend wieder verlassen. Gegen einen 17-Jährigen und seinen 15-jährigen Komplizen aus einer Bielefelder Unterkunft erließ der Haftrichter am Dienstag einen Untersuchungshaftbefehl.

