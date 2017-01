POL-BI: Durch Ablenkung Spielkonsolen-Zubehör erbeutet

Bielefeld (ots) - MK / Bielefeld / Mitte - Zeitgleich hielten sich am Montag, 16. Januar 2017, acht Personen in einem Videospieleshop an der Bahnhofstraße auf. Im Anschluss fehlte technische Ausrüstung für eine Playstation.

Gegen 17:05 Uhr interessierten sich acht junge Männer für Artikel in einem Game-Shop an der Bahnhofstraße - unterhalb des Bielefelder Hauptbahnhofes gelegen. Vier Männer hielten sich am Verkaufstresen auf und sprachen mit einem Angelstellten. Die übrigen verteilten sich im Geschäft - während sich zwei vermeintliche Kunden in der Playstationen-Abteilung umschauten. Als alle Personen nach und nach das Geschäft verlassen hatten, bemerkte ein 30-jähriger Mitarbeiter, dass ein Headset - der Marke Turtle Beach, eine Tastatur und eine Maus - des Herstellers TAC Pro - für eine Playstation 4 fehlten.

Die beiden Tatverdächtigen, die sich für die Spielkonsolen interessierten, wurden beschrieben als:

Männlich, circa 30 Jahre alt - mit vermutlich nordafrikanischer Herkunft.

Ein Mann trug eine schwarze Basecap und eine schwarze Jacke.

Der zweite Mann trug kurze dunkle Haare, eine helle Hose und eine helle Jacke.

Hinweise zu der Tat bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld / Kriminalkommissariat 14 / 0521 / 545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell