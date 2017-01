POL-BI: Radfahrer auf OWD Brücke bedrängt

Bielefeld (ots) - MK / Bielefeld / Mitte - Fünf Jugendliche versuchten am Montag, 16. Januar 2017, einem 32-jährigen Bielefelder sein Fahrrad abzunehmen. Obwohl er geschlagen wurde, konnte er sich mit seinem Fahrrad in Sicherheit bringen.

Der 32-Jährige benutzte gegen 21:00 Uhr die Brücke über den Ostwestfalendamm in Richtung des Boulevards. Kurz vor dem Brückenende stellten sich fünf Jugendliche nebeneinander, um den Weg zu versperren und zwangen den Radfahrer zum Anhalten. Einer aus dem Quintett beleidigte den 32-Jährigen und schlug ihn unvermittelt mit der Faust ins Gesicht. Als er zu Boden stürzte, erhielt er noch weitere Schläge. Ein anderer Täter entriss ihm sein Fahrrad. Er fuhr einige Meter, bevor ihn der Geschlagenen einholte und sein Fahrrad an sich nahm. Damit fuhr er vom Boulevard auf die Nowgorodstraße, wo er auf einen Streifenwagen traf.

Polizeibeamten gelang es, alle fünf Tatverdächtigen im Nahbereich festzunehmen. Sie waren leicht alkoholisiert und wurden mit einem Transporter in das Polizeigewahrsam gefahren.

Der Täter, der als erster zuschlug, ist ein 18-Jähriger Zuwanderer. Er ist, wie zwei 17-jährige Mittäter, ebenfalls afghanischer Herkunft und in Oerlinghausen gemeldet. Ein 17-Jähriger aus Afghanistan und ein 15-Jähriger, marokkanischer Herkunft, wohnen in einer Bielefelder Unterkunft. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei gegen die fünf Tatverdächtigen dauern an und sie durften das Polizeipräsidium noch nicht verlassen.

