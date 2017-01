POL-BI: Radfahrer bei Verkehrsunfällen verletzt

Bielefeld (ots) - MK / Bielefeld / Schildesche / Mitte - Ein 74-Jähriger und eine 29-Jährige wurden bei Zusammenstößen mit zwei Pkw am Montag, 16. Januar 2017, leicht verletzt.

Ein 35-jähriger Bielefelder beabsichtigte gegen 09:40 Uhr, mit seinem Pkw Dacia Lodgy die Jöllenbecker Straße in Höhe des Meierteichs zu überqueren. Er kam von der Hügelstraße und fuhr geradeaus in die Straße Am Meierteich. Im Bereich der Einmündung Am Meierteich stieß der 35-Jährige mit einem Radfahrer zusammen, der auf dem rechten Radweg der Jöllenbecker Straße stadtauswärts fuhr. Der 74-jährige Bielefelder stürzte von seinem Fahrrad und verletzte sich leicht im Kniebereich. Polizeibeamte, die den Verkehrsunfall aufnahmen, teilte der Senior mit, anschließend einen Arzt aufzusuchen. Die Beamten schätzten den Sachschaden an den Fahrzeugen auf 600 Euro.

Gegen 11:45 Uhr fuhr eine 29-jährige Bielefelderin mit ihrem Fahrrad auf der Luisenstraße in Richtung Innenstadt. Als sie die August-Bebel-Straße überquerte stieß sie mit einem abbiegenden Pkw Volvo V 70 zusammen. Der 63-jährige Bielefelder kam auf der Luisenstraße aus Richtung der Gerichtsstraße und wollte nach links auf die August-Bebel-Straße abbiegen. Er touchierte mit seiner Fahrzeugfront das Hinterrad der 29-Jährigen. Sie stürzte und verletzte sich leicht im Beinbereich. Gegenüber Polizeibeamten lehnte sie eine medizinische Versorgung durch einen Rettungswagen ab. Der Sachschaden betrug circa 100 Euro.

Die Polizei warnt: Autofahrer sollten auch bei den winterlichen Temperaturen damit rechnen, dass Radfahrer auf Bielefelds Straßen unterwegs sind. Anders als motorisierte Zweiradfahrer nutzen viele Bielefelder ihr Fahrrad ganzjährig und legen keine Winterpause ein.

