POL-BI: Geldfälscher fliegt auf, kann aber flüchten

Bielefeld (ots) - SR/ Bielefeld Mitte - Am Montagmittag, 16.01.2017, versuchte ein bislang unbekannter Täter in einem Cafe an der Niedernstraße, Falschgeld in Verkehr zu bringen. Dabei fiel er auf, er konnte aber unerkannt flüchten.

Gegen 13 Uhr bestellte der Mann in dem Cafe ein Getränk zum Preis von knapp drei Euro, das er mit einer 50-Euro-Banknote bezahlte. Die Angestellte testete die Banknote mit einem Hilfsmittel auf Echtheit. Dabei fiel auf, dass die Banknote falsch war. Der Täter bemerkte, dass er aufgeflogen war und flüchtete ohne Ware und ohne Banknote aus dem Cafe.

Der Täter war circa 185 cm groß und etwa 28 Jahre alt, hatte eine normale bis schlanke Figur und trug zur Tatzeit eine schwarz-braune Mütze, eine sportliche schwarze Jacke und eine dunkelblaue Jeanshose. Wer hat den Mann bei der Flucht gesehen? Wer kann Hinweise zum Täter geben? Hinweise erbittet die Polizei, KK 13, unter Tel. 0521/545-0.

Personen, die Falschgeld in Verkehr bringen wollen, bezahlen mit den Falschnoten meist Waren von geringem Wert, um möglichst viel echtes Wechselgeld zu erlangen.

Falschgeld ist grundsätzlich auch ohne Verwendung besonderer Hilfsmittel, wie Prüfstifte oder sonstige Geldscheinprüfgeräte, erkennbar. Durch genaue Betrachtung zur Überprüfung der Sicherheitsmerkmale kann Falschgeld erkannt werden. Gehen Sie nach dem Prinzip "Fühlen (Papier, Relief) - Sehen (Wasserzeichen, Sicherheitsfaden) - Kippen (Hologramm, optisch variable Farbe)" vor. Weitere Informationen zur Falschgelderkennung finden Sie zum Beispiel auf der Internetseite der Europäischen Zentralbank: https://www.ecb.europa.eu/euro/banknotes/security/html/index.de.html.

Wenn Sie Falschgeld entgegennehmen und dies zu spät bemerken, haben Sie gleich den doppelten Schaden: Sie bekommen keine Entschädigung und machen sich - wenn Sie das Falschgeld weitergeben - überdies sogar noch wegen Inverkehrbringens von Falschgeld strafbar. Grundsätzlich gilt: Benachrichtigen Sie, wenn Sie Falschgeld erhalten, bitte sofort die Polizei.

