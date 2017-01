POL-BI: Unfallzeugen nach Verkehrsunfallflucht mit verletzter Businsassin gesucht

Bielefeld (ots) - HC/ Bielefeld-Innenstadt -

Am Donnerstag, den 12.01.2017, erlitt ein Busfahrgast Verletzungen bei einem Verkehrsunfall an der Einmündung der Friedrich-Ebert-Straße/ Kavalleriestraße. Die Polizei sucht einen flüchtigen PKW-Fahrer und Zeugen.

Gegen 11:35 Uhr hielt eine 47-jährige Busfahrerin eines Linienbusses an der Haltestelle Kesselbrink an der Friedrich-Ebert-Straße. Als sie in Richtung Herforder Straße losfuhr, schnitt ein PKW den Bus. Der PKW zog von dem linken Fahrstreifen vor den Bus und bog an der Kreuzung nach rechts in die Kavalleriestraße ab. Um einen Zusammenstoß zu verhindern leitete die Busfahrerin eine Vollbremsung ein, so dass eine 64-jährige Bielefelderin im Bus zu Fall kam und Verletzungen davon trug. Ein Rettungswagen brachte das Opfer ins Krankenhaus.

Die Polizei sucht den Fahrer eines lila-blauen Wagens sowie Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben.

Hinweise nimmt das Verkehrskommissariat 1 unter 0521- 545-0 entgegen.

