POL-BI: Dieb erbeutet Handtasche

Bielefeld (ots) - HC/ Bielefeld- Brake-

Am Mittwoch, den 11.01.2017, stahl ein Dieb aus einem PKW einer Bielefelderin an der Braker Straße die Handtasche. Die Polizei sucht Zeugen.

Gegen 14:15 Uhr kaufte eine 81-jährige Bielefelderin in einem Supermarkt an der Braker Straße, gegenüber der Bornholmstraße, ein. Anschließend schob sie den Einkaufswagen zu ihrem, auf dem Parkplatz geparkten, grauen Ford Fiesta. Den Einkauf sowie ihre Handtasche lud sie in den Kofferraum und schlug den Kofferraumdeckel zu. Während sie den Einkaufswagen zurück schob, nutze ein Dieb ihre Abwesenheit und stahl aus dem unverschlossenen Kofferraum die Handtasche mit Bargeld und Papieren.

Zeugenhinweise nimmt das Kriminalkommissariat 14 unter 0521-545-0 entgegen.

Die Polizei erinnert: Lassen Sie ihre Wertsachen nicht - auch nicht wenige Sekunden- unbeobachtet!

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell