POL-BI: Autobahn 2 und 33, 7 Unfälle mit einer schwerverletzten Pkw Fahrerin in Folge einer vorbeiziehenden Unwetterfront mit Graupelschauern

Bielefeld (ots) - Am Mittwoch, 11.01.2017, ereigneten sich in der Zeit von 21:00 Uhr bis 23:00 Uhr mehrere Unfälle mit Personen- und Sachschäden. Auf der BAB 2 ereigneten sich zwei Unfälle im Bereich von Gütersloh und Oelde. Ein 47-jähriger Pkw Fahrer aus Hövelhof geriet mit einem Porsche, in Höhe Gütersloh, RF Dortmund, ins Schleudern und verunfallte. In Höhe Oelde geriet ein 37-jähriger Kalletaler mit seinem Mercedes ins Schleudern und überschlug sich mehrfach auf der BAB 2, Richtungsfahrbahn Hannover. Der Pkw landete im Böschungsbereich. Der Fahrer blieb unverletzt. Auf der BAB 33, Richtungsfahrbahn Osnabrück, geriet ein 37-jähriger Audi-Fahrer aus Paderborn, in Höhe der Anschlussstelle Paderborn-Sennelager, ins Schleudern und kollidierte mit der Schutzplanke. Ein 39-jähriger britischer Lexus-Fahrer verunfallte dort auf der RF Brilon. Auf diesen Unfall folgte dann der eines 27-jährigen Skoda-Fahrers aus Bielefeld, der ebenfalls auf der RF Brilon unterwegs war. In Höhe Borchen geriet ein 39-jähriger Mercedes-Fahrer aus Spenge auf der Richtungsfahrbahn Brilon ins Schleudern und prallte in die Schutzplanke. Er konnte noch einen nahegelegenen Parkplatz anfahren.

Ein folgenschwerer Verkehrsunfall ereignete sich auf der A 33 in Höhe der Anschlussstelle Paderborn-Mönkeloh. Eine 42-jährige Frau aus Bad Lippspringe geriet mit ihrem Pkw Citroen auf der Richtungsfahrbahn Osnabrück ins Schleudern und prallte in die Mitteschutzplanke. Bei der Kollision wurde sie im Pkw eingeklemmt und schwer verletzt. Sie wurde durch die Feuerwehr Paderborn aus dem Pkw geborgen und einem nahegelegenen Krankenhaus zugeführt. Die Fahrbahn wurde für ca. eine Stunde gesperrt, wodurch ein Stau von ca. einem Kilometer entstand.

Bei allen Verkehrsunfällen war eine, in Anbetracht der besonderen örtlichen Straßenverhältnissen bei Glätte, nicht angepasste Geschwindigkeit unfallursächlich. Alle Pkw waren nicht mehr fahrbereit. Es entstand bei allen Unfällen ein Sachschaden von ca. 79.000,- Euro.

