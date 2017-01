POL-BI: Dreister Dieb geht in Haft

Bielefeld (ots) - HC/ Bielefeld-Innenstadt-

Am Dienstag, den 10.01.2017, schlug ein Mann innerhalb einer Stunde gleich dreimal bei Diebstählen zu.

Gegen 13:10 Uhr fiel der 34-jährige Rietberger bei dem Diebstahl eines Handys auf. Während ein 36-jähriger Soester in der Friedenstraße Ware auslieferte, stand sein Kleintransporter unverschlossen an einer Laderampe. Ein 28-jähriger Bielefelder bemerkte den Dieb in Begleitung eines Mannes. Der Zeuge beobachtete, wie der Begleiter einen Angestellten ablenkte, während der Rietberger in den Kleintransporter kletterte. Der Soester stellte anschließend den Diebstahl seines Handys aus dem LKW fest. Den beiden Tätern gelang die Flucht in Richtung Fußgängerzone. Nach einem Ladendiebstahl fanden Polizeibeamte das Handy des Soesters bei der Durchsuchung des Diebes.

Gegen 13:30 Uhr meldete ein Ladendetektiv eines Kaufhauses an der Bahnhofstraße der Polizei einen Ladendieb. Der Rietberger steckte in der Kosmetikabteilung Creme im Wert von 180 Euro in seinen Hosenbund und verließ ohne zu bezahlen das Geschäft. Die hinzugerufenen Polizeibeamten stellten die Personalien des Diebes fest. Sie begleiteten ihn zwecks Heimreise bis zum Bahnhof.

Nachdem die Beamten den Dieb gegen 14:05 Uhr am Bahnhof entließen, ging dieser zurück auf die Bahnhofstraße. Der Täter betrat eine Parfümerie und steckte dort zwei Parfüms im Wert von 103 Euro unter seine Jacke. Vor dem Geschäft sprach ihn der Ladendetektiv an und rief die Polizei.

Die Beamten nahmen ihn fest. Das Kriminalkommissariat 12 ermittelt bereits wegen eines Ladendiebstahls vom 27.12.16, in einem Supermarkt an der Große-Kurfürsten-Straße, gegen den drogenabhängigen Rietberger. Die Kriminalbeamten führten den Dieb am 11.01.2017 dem Richter vor, der einen Haftbefehl erließ.

