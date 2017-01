POL-BI: Einbrecher tritt Wohnungstür ein

Bielefeld (ots) - HC/ Bielefeld -Innenstadt-

Am Dienstag, den 10.01.2017, trat ein Täter eine Wohnungstür in einem Mehrfamilienhaus an der Nordstraße ein. Im Flur begegnete er einer Zeugin und flüchtete.

Gegen 15:25 Uhr klingelte es mehrfach an der Wohnungstür eines 20-jährigen Bielefelders in der Nordstraße. In der Wohnung hielt sich eine 22-jährige Besucherin auf, die das Klingeln ignorierte. Wenig später nahm die Magdeburgerin von der Tür ein lautes Geräusch wahr und trat in den Flur der Wohnung. Dort kam ihr ein unbekannter Mann entgegen. Als der Täter sie sah, ergriff er die Flucht. Eine Fahndung durch die informierte Polizei verlief negativ.

Die Zeugin beschreibt den Einbrecher als circa 25 Jahre alt, ungefähr 170 cm groß, mit Drei-Tage-Bart, schlank, bekleidet mit grauer Wollmütze und dunkler wattierten Jacke.

Zeugenhinweise nimmt das Kriminalkommissariat 12 unter 0521- 545-0 entgegen.

