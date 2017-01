POL-BI: Markanter Ford-Focus gestohlen

Bielefeld (ots) - KL/ Bielefeld/ Mitte- Ein unbekannter Täter entwendete am Montag, 09.01.2017, in der Zeit von 08:00 Uhr bis 14:00 Uhr, einen getunten Ford Focus mit Gütersloher Kennzeichen, der in der Straße Niedermühlenkamp geparkt war.

Die 18-jährige Fahrerin hatte ihren tiefergelegten, schwarzen Focus mit breiten Reifen, vor Beginn der ersten Stunde in Nähe des Gymnasiums abgestellt. Nach Schulschluss bemerkte die Bielefelderin den Diebstahl ihres Autos aus dem Baujahr 2001. Neben der technischen Veränderung klebten auf dem Armaturenbrett als besonderes Merkmal Strasssteine.

Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 12 unter der 0521/545-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell