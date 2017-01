POL-BI: Einbrecher stehlen Kaffeevollautomat

Bielefeld (ots) - MK / Bielefeld / Senne - Bereits am Samstag 07. Januar 2017, brachen unbekannte Täter in einen Grill-Imbiss an der Senner Straße ein. Sie stahlen Geld und eine Kaffeemaschine.

Der 44-jährige Inhaber der Grillstube, an der Einmündung des Antilopenwegs, grenzte den Einbruch auf die Zeit zwischen 04:05 Uhr und 08:30 Uhr ein. Die Einbrecher zerstörten eine Fensterscheibe und gelangten in den Innenraum. Sie brachen Spielautomaten auf und entnahmen das Bargeld. Durch das Fenster transportierten sie einen Kaffeevollautomat aus Aluminium - der Marke Jura, Modell Giga 5 - ab und verschwanden unbemerkt.

Hinweise zu dem Einbruch bitte unter:

Polizeipräsidium Bielefeld / Kriminalkommissariat 12 / 0521 - 545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell