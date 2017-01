POL-BI: Erneuter Kioskeinbruch

Bielefeld (ots) - HC/ Bielefeld-Innenstadt-

Am Dienstag, den 10.01.2017, brachen ein oder mehrere Täter in der Herforder Straße, Ecke Friedrich-Ebert-Straße, in ein Kiosk ein. Sie erbeuteten eine bislang unbekannte Anzahl an Zigaretten.

Gegen 04:35 Uhr meldete ein Zeuge der Polizei telefonisch eine beschädigte und offen stehende Tür eines Kiosks an der Herforder Straße. Als die eingesetzten Polizeibeamten an dem Kiosk eintrafen, fanden sie eine eingeschlagene Scheibe der Tür vor. Aus den Regalen im Verkaufsraum fehlten mehrere Tabakdosen und Zigarettenschachteln. Mit einer bislang unbekannten Anzahl gelang den Einbrechern die Flucht.

Bereits am Morgen des 03.01.2017 schlugen Einbrecher in dem Kiosk zu. Gegen 04:50 Uhr brachen sie gewaltsam die Tür auf und entwendeten neben Bargeld die zwei Überwachungskameras des Kiosks.

Zeugenhinweise nimmt das Kriminalkommissariat 12 unter 0521-545-0 entgegen.

