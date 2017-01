POL-BI: Navigationsgeräte gestohlen

Bielefeld (ots) - MK / Bielefeld / Mitte - Am Montag, 09. Januar 2017, brachen Diebe zwei Fahrzeuge auf und entwendeten zwei portable Navigationssysteme.

Am Vormittag stellte ein 43-jähriger Bielefelder seinen Mercedes Vaneo auf einen Mitarbeiter Parkplatz an der Otto-Brenner-Straße - unterhalb der Kreuzung Detmolder Straße. Gegen 20:45 Uhr entdeckte er seine zerstörte Scheibe auf der Fahrerseite. Die Täter entwendeten ein älteres, mobiles Navigationsgerät aus einer Halterung an der Windschutzscheibe.

Eine 65-jährige Bielefelderin hatte ihren VW Caddy zwischen 18:00 Uhr und 21:00 Uhr in der Straße Am Scherkamp abgestellt. In dieser Zeit schlugen unbekannte Täter die Beifahrerscheibe ein und stahlen ein schwarzes Navigationsgerät der Marke Garmin / Nüvi 2495.

In beiden Fällen entkamen die Täter unerkannt.

Hinweise bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld / Kriminalkommissariat 12 / 0521 / 545-0

