POL-BI: Autofahrer flüchtet vom Unfallort

Bielefeld (ots) - KL/ Bielefeld/ Brackwede- Ein 67-jähriger Bielefelder wurde am Donnerstag, 05.01.2017, von dem Außenspiegel eines vorbeifahrenden Autos am Arm verletzt. Der Autofahrer flüchtete vom Unfallort.

Der 67-Jährige wollte gegen 15:00 Uhr in sein Auto steigen, das er an der Senner Straße, unmittelbar hinter der Einmündung zur Wilhelm-Thielke-Straße am Fahrbahnrand abgestellt hatte. Kurz vorm Öffnen der Fahrertür bemerkte der Bielefelder ein herannahendes Auto, dass aus Richtung Berliner Straße in Richtung Südring fuhr. Als sich das Auto auf seiner Höhe befand, erhielt er plötzlich einen heftigen Schlag gegen seinen rechten Unterarm. Obwohl der 67-Jährige dem Fahrer noch hinterher winkte, setzte dieser seine Fahrt fort.

Ein Rettungswagen transportierte den leicht Verletzten in ein Bielefelder Krankenhaus. Dies konnte er nach ambulanter Behandlung wieder verlassen. Die Polizei sucht den Fahrer des flüchtigen Autos und Zeugen, die den Unfall beobachtet haben.

Hinweise nimmt das Verkehrskommissariat 1 unter der 0521/545-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell