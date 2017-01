POL-BI: Aggressive 21-Jährige schlägt und spuckt bei Polizeieinsatz um sich

Bielefeld (ots) - KL/ Bielefeld/ Mitte- Als Polizeibeamte am Samstag, 07.01.2017, einen renitenten Diskothekenbesucher in das Polizeigewahrsam transportieren wollten, griff dessen Ex- Freundin plötzlich die Polizisten an. Zwei Beamte wurden dabei verletzt, das aggressive Duo übernachtete bei der Polizei.

Gegen 04:00 Uhr bat ein Türsteher einer Diskothek am Boulevard die vor Ort stehende Streifenwagenbesatzung um Hilfe. Ein alkoholisierter und aggressiver Gast sollte nach einem Streit mit einer Besucherin die Diskothek verlassen. Da sich der 21-jährige Mann aus Düren auch im Beisein der Beamten sehr uneinsichtig zeigte, wollten ihn die Polizisten zur Ausnüchterung zum Polizeipräsidium transportieren.

Auf dem Weg zum Streifgenwagen stürmte plötzlich die ehemalige Freundin, die sich zuvor mit dem 21-Jährigen gestritten hatte, auf die Polizisten zu. Sie schlug einem Beamten mit der Faust gegen den Kopf und beleidigte ihn und seine Kollegin lauthals. Sie riss an der Kleidung des Ex-Freundes und versuchte ihn aus dem Griff der Polizisten zu befreien.

Mit großem Kraftaufwand konnte die hysterisch schreiende, aggressive Frau im Streifenwagen fixiert werden. Die 21-Jährige spuckte zwei Beamten ins Gesicht und beschimpfte weiterhin alle Anwesenden. Da auch sie erheblich alkoholisiert war, musste die Frau aus Oelde, genau wie ihr Begleiter, die Nacht im Gewahrsam verbringen.

Die Renitente erhielt eine Strafanzeige wegen des Widerstands gegen Polizeibeamte und Beleidigung.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell