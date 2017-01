POL-BI: Dieb steigt über geöffnetes Fenster ein

Bielefeld (ots) - HC/ Bielefeld -Senne-

Am Freitag, den 06.01.2017, stieg ein Dieb über ein geöffnetes Fenster in ein Haus am Pferdebrink ein. Als der Wohnungsinhaber ihn überraschte, gelang ihm mit dem Diebesgut die Flucht.

Gegen 19:50 Uhr beabsichtigte ein Bielefelder sein Schlafzimmer in der Straße Am Pferdebrink zu lüften und öffnete das Fenster. Anschließend verließ er das Schlafzimmer. Wenig später fiel ihm im Flur der Lichtschein einer Taschenlampe, der durch die Schlafzimmertür drang, auf. Er öffnete die Tür und überraschte einen fremden Mann. Der Dieb lief in Richtung Fenster. Der Wohnungsinhaber ergriff ihn und versuchte ihn festzuhalten. Dem Dieb gelang es, sich loszureißen, durch das Fenster zu springen und in Richtung Waldbad zu flüchten. Der Bielefelder nahm die Verfolgung auf, verlor den Täter aber aus den Augen.

Er beschreibt den Dieb als circa 180 cm groß, dunkel bekleidet, trug ein Cappy und eine Taschenlampe.

Die Polizei fragt: Wer hat in der Tatortnähe Beobachtungen gemacht?

Zeugenhinweise nimmt das Kriminalkommissariat 12 unter 0521- 545-0 entgegen.

