POL-BI: Ladendiebe festgenommen

Bielefeld (ots) - MK / Bielefeld / Mitte / Rabenhof - Nachdem Kaufhausdetektive am Donnerstag, 05. Januar 2017, zwei Ladendiebe erkannt hatten, nahm die Polizei einen Dieb mit einem Parfum und einen Dieb mit Whiskeyflaschen fest.

Ein Ladendetektiv stoppte gegen 17:55 Uhr einen flüchtenden jungen Mann mit einem Parfum im Wert von 83 Euro aus einer Parfum-Filiale in der Niedernstraße. Er übergab den Dieb an Polizeibeamte. Seine Identität konnte vor Ort nicht geklärt werden und er musste zum Polizeipräsidium folgen.

Die Kriminalpolizei identifizierte den Ladendieb als einen 17-jährigen, nordafrikanischen Zuwanderer, der in Bünde wohnt und bereits wegen mehrerer Delikte polizeilich in Erscheinung getreten war.

Gegen 18:30 Uhr beobachtete ein Ladendetektiv, in einem Supermarkt an der Straße Rabenhof, einen Mann, der fünf Flaschen Whiskey in seine Umhängetasche steckte. Ohne die Artikel, zum Preis von 94 Euro, zu bezahlen, wollte er das Geschäft verlassen. Dabei fing ihn der Angestellte ab und führte ihn in ein Büro. Der Detektiv teilte den gerufenen Polizeibeamten mit, dass der Dieb bereits seit November 2016 mehrere Ladendiebstähle in dem Supermarkt verübt hatte.

Die Polizisten nahmen den drogensüchtigen und polizeibekannten Dieb - einen 34-Jährigen aus Löhne - fest.

Nach den Vernehmungen und Ermittlungen der Kriminalpolizei beantragte die Staatsanwaltschaft Bielefeld Haftbefehle gegen den 17-Jährigen - zur Hauptverhandlungshaft - und gegen den 34-Jährigen - wegen Wiederholungsgefahr. Ein Richter des Amtsgerichts Bielefeld entsprach den Anträgen und die beiden Ladendiebe wurden an Justizbeamte übergeben.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell