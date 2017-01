POL-BI: Bielefelderin von Auto angefahren- Polizei sucht den Fahrer

Bielefeld (ots) - KL/ Bielefeld/ Gadderbaum- Am Dienstag, 03.01.2017, fuhr ein Autofahrer eine Fußgängerin an, die sich auf dem Gehweg des Bethelwegs befand. Der Fahrer fragte die leicht verletzte Bielefelderin nach ihrem Befinden und entfernte sich dann von der Unfallstelle.

Die 16-jährige Frau ging gegen 19:15 Uhr über den Maraweg in Richtung Betheleck, um dort in die Straßenbahn einzusteigen. Sie befand sich auf dem rechtsseitigen Gehweg des Bethelwegs, als ein Auto aus dem Nazarethweg nach rechts in den Bethelweg einbog. Der Fahrer lenkte sein Auto über die Fahrbahn auf den Gehweg und streifte dabei die Fußgängerin mit seinem rechten Kotflügel.

Die 16-Jährige stürzte durch die Kollision zu Boden. Der Fahrer hielt an, machte die Scheibe der Fahrertür runter und fragte, ob alles ok sei. Anschließend setzte er seine Fahrt fort. Mit der Straßenbahn fuhr die Jugendliche nach Hause. Sie ging am nächsten Morgen zum Arzt, der ihre Verletzungen behandelte.

Den Fahrer konnte die Bielefelderin folgendermaßen beschreiben: Männlich, circa 35 Jahre alt, mit kurzen, dunklen Haaren. Der Mann sprach akzentfreies Deutsch und fuhr ein dunkles Auto. Das Kennzeichen konnte sie nicht erkennen.

Die Polizei bittet den Fahrer und mögliche Zeugen, sich beim Verkehrskommissariat 1 unter der 0521/545-0 zu melden.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell