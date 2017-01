POL-BI: Trickdieb als Flaschensammler unterwegs

Bielefeld (ots) - MK / Bielefeld / Herford / BAB 2 - Nach einem kurzen Stopp und Kontakt zu einem Mann auf einem Autobahnrastplatz vermisste ein Dortmunder Autofahrer am Mittwoch, 04. Januar 2017, sein Portemonnaie.

Zwischen 13:40 Uhr und 14:00 Uhr befand sich der 29-jährige Dortmunder auf dem Rastplatz Herford an der Autobahn 2 in Richtung Hannover. Während seines Aufenthalts auf dem Parkplatz rempelte ihn ein Mann an, der zuvor im Bereich der Mülltonnen nach Pfandflaschen suchte. Erst später bemerkte der 29-Jährige das Fehlen seiner Geldbörse, die er in einer Hosentasche getragen hatte und zeigte den Diebstahl bei der Dortmunder Polizei an.

Die Beschreibung des Tatverdächtigen:

Männlich, 60 bis 70 Jahre alt, 175 bis 180 cm groß, normale Statur, mit weiß-grauen, kurzen Haaren. Er trug einen langen braunen Stoffmantel, Handschuhe, eine Stoffschirmmütze und zwei Plastiktüten. Er soll osteuropäischer Herkunft sein.

Hinweise zu dem Trickdiebstahl bitte unter:

Polizeipräsidium Bielefeld / 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell