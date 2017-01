POL-BI: Pkw rammt Gitter

Bielefeld (ots) - MK / Bielefeld / Mitte - Ein Autofahrer meldete sich bei der Polizei, der am Dienstag, 03. Januar 2017, einen Pkw sah, der an der Herforder Straße in ein Absperrgitter fuhr und seine Fahrt fortsetzte.

Der 39-jährige Bielefelder war gegen 18:10 Uhr auf der Herforder Straße unterwegs. Er hörte einen Knall und bemerkte einen dunklen Pkw-Kombi Mazda 6, der an der Einmündung zur Walther-Rathenau-Straße in ein Metallgitter gefahren war. Er sah, wie der Mazda-Fahrer rangierte und in Richtung stadtauswärts weiterfuhr, als er sein Fahrzeug von dem Gitter befreit hatte.

Polizeibeamte fanden das, aus dem Fundament gelockerte, Gitter. Es grenzte den Gehweg und den U-Bahn-Zugang an der Einmündung ein. Die Polizisten stellten ein Kühlergrill der Automarke Mazda und diverse Fahrzeugteile in blaumetallic sicher.

Die Polizei bittet um Hinweise zu dem Verkehrsunfall unter:

Polizeipräsidium Bielefeld / Verkehrskommissariat 1 / 0521/545-0

