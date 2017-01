POL-BI: Trickdiebe lassen wertlose Beute zurück

Bielefeld (ots) - Trickdiebe lassen wertlose Beute zurück

MK / Bielefeld / Mitte - Zwei Männer geben sich am Mittwoch, 04. Januar 2017, als Interessenten für eine Wohnung aus und erbeuten eine Geldkassette eines 76-jährigen Bielefelders.

Zwei unbekannte Männer erschienen gegen 10:45 Uhr an der Wohnungstür des Seniors, in einem Mehrfamilienhaus, in der Laubstraße. Sie gaben an, sich für eine Nachbarwohnung zu interessieren, die demnächst zu mieten sei. Der 76-Jährige ließ die beiden Fremden in seine Wohnung hinein, weil sie sich angeblich einen Überblick über den Grundriss und die Räumen machen wollten. Während immer ein Mann bei dem Wohnungsbesitzer blieb, schaute sich der zweite ausgiebig um. Im Anschluss verschwanden die Unbekannten.

Gegen 14:40 Uhr entdeckte ein Spaziergänger in der Nachbarschaft eine Geldkassette mit Kontoauszügen und Schlüsseln. Der 45-jährige Bielefelder ging zu dem 76-Jährigen, der den Diebstahl noch nicht bemerkt hatte und übergab die, für die Täter scheinbar wertlose, Kassette.

Die beiden Tatverdächtigen sind zwischen 35 und 40 Jahre alt und zwischen 165 und 170 cm groß - mit normaler Statur.

Die Polizei bittet um Hinweise zu dem Trickdiebstahl unter:

Polizeipräsidium Bielefeld / Kriminalkommissariat 13 / 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell